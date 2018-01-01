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Джошуа не рассматривает вариант боя с Усиком

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В ближайшее время британец не будет драться с украинским чемпионом.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа и со-промоутер Александра Усика, заявил, что боксеры не будут проводить бой друг с другом в ближайшее время.

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“Я читал в новостях, что бой Джошуа - Усик будет уже в апреле, но это все неправда. Не было ни одного конкретного разговора на эту тему, кроме слов боксеров о том, что они хотели бы сразиться. Однако сейчас даже нет ясности в том, перейдет ли Усик в супертяжелый вес.

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Сейчас Александру нужен хороший отдых, ведь он много дрался в прошлом году и почти не отдыхал между большими боями. Я не думаю, что он сможет подготовиться к апрелю или маю. Бой Усик - Джошуа мы не рассматриваем. Возможно, он состоится после пары боев Усика в супертяжелом весе“, - приводит слова Хирна BoxingScene.

Ранее Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа может увести соперника у Александра Усика.

Отметим, что Усик не боится габаритов Энтони Джошуа.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Александр Усик
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