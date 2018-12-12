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Усик - о Джошуа: Он крупный? Ничего страшного

Комментариев: 3
Александр Усик надеется провести бой с Энтони Джошуа.
Александр Усик
Александр Усик
Boxing Scene

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился своим мнением относительно возможного боя с Энтони Джошуа.

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"Какой бой лучше Уайлдер – Джошуа или Уайлдер – Фьюри? Лучше Усик - Джошуа. К бою с Фьюри я пока не готов, он такой здоровенный, мне надо набрать веса.

Джошуа крупный? Ничего страшного", - сказал Усик в интервью FightHype.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа может увести соперника у Александра Усика.

Отмечалось, что украинец попал в список претендентов на звание спортсмена года по версии BBC.

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Теги: бокс, Александр Усик, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (3)
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петенька  (аноним)  12.12.2018, 12:44
Оценка:  0
петенька
Та куда там тебе. Посмотри на этого громадного парня. Пуканчиком чувствую, Джошуа тебя накажет.
vladimir30kh    12.12.2018, 11:52
Оценка:  +1
vladimir30kh
Усик відгребе від Джошуа. Думаю це понти, Усик зассить
ВоблаВологда  (аноним)  12.12.2018, 11:47
Оценка:  +2
ВоблаВологда
Пока что бой Уайлдер-Фьюри самый интересный. Потом-Фьюри VS Джошуа. А вот смотреть, как тебя будет Джошик избивать, нет ни малейшего желания((((.
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