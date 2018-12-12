Усик - о Джошуа: Он крупный? Ничего страшного
Александр Усик надеется провести бой с Энтони Джошуа.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился своим мнением относительно возможного боя с Энтони Джошуа.
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"Какой бой лучше Уайлдер – Джошуа или Уайлдер – Фьюри? Лучше Усик - Джошуа. К бою с Фьюри я пока не готов, он такой здоровенный, мне надо набрать веса.
Джошуа крупный? Ничего страшного", - сказал Усик в интервью FightHype.
Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа может увести соперника у Александра Усика.
Отмечалось, что украинец попал в список претендентов на звание спортсмена года по версии BBC.
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