Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров вне категории от Sports Illustrated

Другой украинец - Александр Усик, занял 4-ю строчку.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко возглавил декабрьский рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории от Sports Illustrated. Еще один украинец - Александр Усик, занял 4-ю строчку.

Рейтинг p4p от Sports Illustrated:

1. Василий Ломаченко

2. Сауль Альварес

3. Теренс Кроуфорд

4. Александр Усик

5. Геннадий Головкин

6. Майки Гарсия

7. Эррол Спенс

8. Срисакет Сор Рунгвисаи

9. Наойя Инуэ

10. Лео Санта Крус

Ранее сообщалось, что украинец Василий Ломаченко занял 3-е место в рейтинге BoxRec