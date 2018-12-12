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Стала известна дата следующего боя Ломаченко

Комментариев: 1
Ожидается, что Василий Ломаченко поборется за титул IBF.
Ломаченко может провести бой за титул IBF
Ломаченко может провести бой за титул IBF
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко проведет свой следующий поединок 12 апреля 2019 года на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.

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Как сообщает LA Times со ссылкой на президента промоутерской компании Top Rank Тодда Дюбефа, именно на эту дату предварительно запланирован новый бой с участием украинца.

Отмечается, что промоутеры Ломаченко рассчитывают провести объединительный бой с победителем поединка за вакантный титул IBF между россиянином Исой Чаниевым и Ричардом Комми из Ганы, который должен пройти 2 февраля.

Ранее сообщалось, что в следующем году Василий Ломаченко планирует провести три боя.

Отмечалось, что возможным соперником украинца может стать Роман Андреев из России.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, IBF, WBA, WBO
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Комментариев (1)
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Gagarinn    12.12.2018, 11:18
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Gagarinn
Надеюсь бой будет с росиянином.
Люблю когда Вася лапотников мудохает
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