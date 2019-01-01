Джейкобс предложил Альваресу провести бой весной 2019 года

Американский боксер хочет объединить титулы в среднем весе.

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс выразил желание провести объединительный поединок с чемпионом по версиям WBA и WBC Саулем Альваресом.

“В субботу я буду смотреть бой Альвареса с Филдингом в рингсайде. Не секрет, что я сосредоточен на поединке с Саулем. Сейчас нет другого боксера, с которым я бы хотел встретиться сильнее. Я сделал то, что должен был сделать, и победил Деревянченко. Теперь пришло время для объединительной встречи.

Уверен, что я лучший в мире боксер средней весовой категории. Сауль думает, что лучший он, так что пришло время выяснить, кто из нас прав. Давайте дадим болельщикам то, что они хотят, и организуем поединок 4 мая“, - цитирует американца BoxingScene.

Напомним, 28 октября украинский средневес Сергей Деревянченко уступил Дэниелу Джейкобсу в поединке за вакантный пояс IBF в среднем весе.

Сауль Альварес проведет свой ближайший бой 15 декабря против британца Рокки Филдинга, который владеет титулом “регулярного“ чемпиона WBA во втором среднем весе.