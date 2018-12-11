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Ломаченко – Педраса: вышел забавный мультфильм

Комментариев: 1
Шуточный обзор всего боя, длительностью в одну минуту.

 

Василий Ломаченко и Хосе Педраса
Василий Ломаченко и Хосе Педраса
Mikey Williams / Top Rank

Создатель анимационных короткометражек Мохамед Фудайлат забавно обыграл бой между украинским боксером Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой.

Видео сопровождалось комментариями украинца на английском языке, а в конце ролика на помощь Ломаченко пришел абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

Смотри также: Ломаченко - Педраса: видео нокдаунов

Ранее стало известно, когда Ломаченко проведет следующий бой.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса
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Источник: youtube.com

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Комментариев (1)
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bevz27    11.12.2018, 22:44
Оценка:  0
bevz27
Враки , Усик на английском не говорит
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