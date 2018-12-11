Ломаченко – Педраса: вышел забавный мультфильм
Шуточный обзор всего боя, длительностью в одну минуту.
Создатель анимационных короткометражек Мохамед Фудайлат забавно обыграл бой между украинским боксером Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой.
Видео сопровождалось комментариями украинца на английском языке, а в конце ролика на помощь Ломаченко пришел абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.
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Ранее стало известно, когда Ломаченко проведет следующий бой.
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