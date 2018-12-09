Американский боксер: Ломаченко в бою с Педрасой выглядел как кусок дер*ма

Теофимо Лопес рассчитывает сразиться с Василием Ломаченко.

Юный американский проспект легкого веса Теофимо Лопес (11-0, 9 КО) бросил вызов чемпиону мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василию Ломаченко.

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“В бою с Педрасой Ломаченко выглядел, как кусок дер*ма. Он выглядит старым. Ему всего лишь 30 лет, но уже сказываются проведенные бои и недавняя операция. Это настигает его, и он не смог остановить Педрасу, хотя Хосе сам не заслуживает драться в легком весе, у него нет мышц.

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Мой отец сказал команде Ломаченко то, что должен был. Он хотел просто поздороваться и пожать руку, но ему не понравилась атмосфера, которая была в воздухе. Мой отец - прямолинейный человек, и сказал Ломаченко все то, что думал.

Рад, что меня там не было, иначе бы ситуация закончилась иначе. Если задевают моего отца, то добром это не кончится.

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Думаю, что бой с Ломаченко - реален. Я еще не говорил никому, что в 2019-м проведу последний год в легком весе, а потом перейду в первый полусредний.

Так что в скором времени может состояться бой с Ломаченко. Я знаю, как дать публике то, что она хочет“, - приводит слова 21-летнего Лопеса BoxingTalk.

Отметим, что Лопес провел бой в андеркарде поединка Ломаченко - Педраса, и отправил соперника в нокаут.

Напомним, что отец Теофимо Лопеса угрожал команде Василия Ломаченко в преддверии поединка с Хосе Педрасой.