Портрет из гвоздей: Ломаченко изобразили на холсте необычным способом

Менеджер Эгис Климас продемонстрировал эффектный портрет украинского чемпиона.

Василий Ломаченко с портретом из гвоздей instagram.com/art_by_zen/

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко, продемонстрировал миру необычный портрет нашего спортсмена.

Произведение искусства выполнено из саморезов и нитей, и впечатляет своей точностью:

Также в Сети появилось видео создания этого невероятного портрета:

Ранее Эгис Климас сообщил, что в следующем году Василий Ломаченко проведет три поединка.

Отметим, что российский промоутер называет Романа Андреева следующим соперником украинца.