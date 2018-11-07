Портрет из гвоздей: Ломаченко изобразили на холсте необычным способом
Эгис Климас, менеджер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко, продемонстрировал миру необычный портрет нашего спортсмена.
Произведение искусства выполнено из саморезов и нитей, и впечатляет своей точностью:
Также в Сети появилось видео создания этого невероятного портрета:
Hey guys, help me spreading it for @lomachenkovasiliy to see. #lomachallenge #vasyllomachenko #stringart #portrait #insta.art.design #arrtpassion #artsist.w0rld #share_paintings #eyepaintings #Magnificent.art #viralartz #drawing.expression #art_toinspire #terrific.art #ArtInstadaily
Ранее Эгис Климас сообщил, что в следующем году Василий Ломаченко проведет три поединка.
Отметим, что российский промоутер называет Романа Андреева следующим соперником украинца.
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