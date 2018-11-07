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Портрет из гвоздей: Ломаченко изобразили на холсте необычным способом

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Менеджер Эгис Климас продемонстрировал эффектный портрет украинского чемпиона.
Василий Ломаченко с портретом из гвоздей
Василий Ломаченко с портретом из гвоздей
instagram.com/art_by_zen/

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко, продемонстрировал миру необычный портрет нашего спортсмена.

Произведение искусства выполнено из саморезов и нитей, и впечатляет своей точностью:

Также в Сети появилось видео создания этого невероятного портрета:

Ранее Эгис Климас сообщил, что в следующем году Василий Ломаченко проведет три поединка.

Отметим, что российский промоутер называет Романа Андреева следующим соперником украинца.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Эгис Климас, портрет, видео, искусство
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