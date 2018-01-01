Отец американского боксера угрожал команде Ломаченко и требовал бой с украинцем

Накануне боя Василия Ломаченко с Хосе Педрасой произошел неприятный инцидент.

Теофимо Лопес (слева) с отцом и тренером Жуниором instagram.com/teofimolopez/

В преддверии поединка украинского чемпиона Василия Ломаченко с пуэрториканцем Хосе Педрасой произошел неприятный инцидент.

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Команда Ломаченко ужинала в ресторане Niles отеля Stewart в Нью-Йорке, и в этот момент к ним подошел отец 21-летнего боксера Теофимо Лопеса (11-0, 9 КО). Мужчина стал разговаривать на повышенных тонах и требовать боя с Василием, утверждая, что его сын убьет Ломаченко в ринге.

Конфликт пришлось решать охране промоутерской компании Top Rank. Об этом сообщает BoxingTalk.

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“Что такого Лопес сделал в своей карьере, что посмел проявить неуважение к лучшему боксеру p4p? Это просто смешно“, - прокомментировал ситуацию менеджер Эгис Климас.

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Отметим, что Теофимо Лопес - американский и гондурасский боксер, выступающий в легкой весовой категории. На профессиональном уровне выступает с 2016 года, сотрудничая с компанией Top Rank.

Напомним, Василий Ломаченко выиграл у Хосе Педрасы единогласным решением судей и впервые в карьере объединил пояса.

Отметим, что украинец планирует провести три поединка в будущем году. При этом российский промоутер утверждает, что следующим соперником Ломаченко станет Роман Андреев.