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Джошуа может увести соперника у Усика

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Энтони Джошуа пока находится в поиске соперника на следующий поединок.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Промоутер британского чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, Эдди Хирн, заявил рассчитывает на бой с Деонтеем Уайлдером, однако более вероятным вариантом является бой с победителем поединка Чисора - Уайт

"Наш приоритет - Уайлдер. Если получится, то будет фантастически. Второй вариант - Фьюри. Если же с ними не выходит, то остается победитель боя Чисора - Уайт.

Того, кто выиграет, можно будет назвать 4-м сильнейшим супертяжем нынешнего времени", - считает промоутер Эдди Хирн.

Недавно Хирн заявлял, что Усик встретится с победителем боя Уайт – Чисора.

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Теги: Энтони Джошуа, Эдди Хирн, бокс
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