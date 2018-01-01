Лебедев: Встреча с Усиком может стать последней для меня

Денис Лебедев продолжает надеяться на поединок с Александром Усиком.

Чемпион "в отпуске" в тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев признался, что планирует завершить карьеру после поединка с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

"Наши команды приступили к переговорам. Не знаю, насколько это осуществимо, но в планах есть. Сегодня Александр Усик номер один в боксе — это сто процентов. Тем интереснее будет мне постараться выиграть у него. Мечта каждого боксера сразиться с сильнейшим. Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Я буду выходить с желанием победить - однозначно. У нас должен получиться красивый бой, потому что стиль Александра Усика и мой стиль — это интересное сочетание.

Я обещаю сейчас всем, что, если бой с Александром Усиком состоится, это будет последний поединок в моей карьере. Я его обязательно выиграю. Постараюсь выиграть! И закончу свою карьеру боксера. Если победит Усик, то проиграть лучшему не стыдно", — приводит слова россиянина "Мультимедийный новостной портал".