Ломаченко намерен провести три поединка в следующем году

Эгис Климас рассказал, с кем следующий бой может провести украинец.

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал о дальнейших планах украинца.

"Я на сто процентов согласен с утверждением, что легкая весовая категория - это максимум для него. Разговоров о первом полусреднем весе на данный момент не ведется. Мы настроены на то, чтобы доминировать в легком дивизионе.

Какие планы у него в дальнейшем? Следующий шаг - или еще один объединительный поединок, или встреча с обязательным претендентом на титул, то есть с Энтони Кроллой.

Как бы то ни было, в 2019 году Ломаченко планирует провести как минимум три поединка", — приводит слова Климаса Boxingtalk.