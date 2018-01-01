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Ломаченко намерен провести три поединка в следующем году

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Эгис Климас рассказал, с кем следующий бой может провести украинец.
Ломаченко намерен провести три поединка в следующем году

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал о дальнейших планах украинца.

"Я на сто процентов согласен с утверждением, что легкая весовая категория - это максимум для него. Разговоров о первом полусреднем весе на данный момент не ведется. Мы настроены на то, чтобы доминировать в легком дивизионе.

Какие планы у него в дальнейшем? Следующий шаг - или еще один объединительный поединок, или встреча с обязательным претендентом на титул, то есть с Энтони Кроллой.

Как бы то ни было, в 2019 году Ломаченко планирует провести как минимум три поединка", — приводит слова Климаса Boxingtalk.

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Теги: Василий Ломаченко, Эгис Климас, бокс
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