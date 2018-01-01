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Усик готов провести бой с Уордом

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Украинец заявил, что готов выйти на ринг.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик дал ответ на вопрос журналиста о том, готов ли он сразиться с Андре Уордом.

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"Да, я готов с ним драться. Вы спрашивали, не маленького ли он роста для меня? Я бы так не сказал", - заявил Усик YouTube-каналу FightHype.

Напомним, в своем последнем бою Александр Усик отправил в нокаут Тони Беллью в 8-м раунде и защитил свои титулы.

После этого менеджер Андре Уорда сообщил, что его подопечный может вернуться в ринг ради боя с Усиком, а сам Уорд сказал, что мало что знает об украинце.

Также появилась информация о том, что Усику необходимо провести бой с Денисом Лебедевым, а еще одним возможным соперником украинца называют Энтони Джошуа.

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Теги: бокс, Александр Усик, Андре Уорд
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