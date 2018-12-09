Российский промоутер назвал имя следующего соперника Ломаченко
Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что следующий бой Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) проведет против российского боксера Романа Андреева (22-0, 16 КО).
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"Василий Ломаченко победил победил Педрасу и защитил свои титулы WBA и WBO. Следующим соперником Василия станет российский боксер Роман Андреев, возглавляющий рейтинг WBO", – написал Хрюнов на своей страничке в Instagram.
Василий Ломаченко @lomachenkovasiliy победил Педразу и защитил свои титулы @wbaboxingofficial и WBO. Следующий соперником Василия станет российский боксёр Роман Андреев @roman_andreev1986 🇷🇺 возглавляющий рейтинг WBO . Roman Andreev next opponent to Vasily Lomachenko @trboxing
Напомним, Василий Ломаченко выиграл у Хосе Педрасы единогласным решением судей. Благодаря этой победе украинец впервые в карьере объединил чемпионские пояса.
Ломаченко после боя заявил, что хочет взять еще два пояса и сразиться с Майки Гарсией.
Ранее американский промоутер Боб Арум сообщил, когда украинец проведет следующий бой.
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