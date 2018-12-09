Российский промоутер назвал имя следующего соперника Ломаченко

Владимир Хрюнов утверждает, что украинцу придется провести бой с россиянином Романом Андреевым.

Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что следующий бой Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) проведет против российского боксера Романа Андреева (22-0, 16 КО).

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"Василий Ломаченко победил победил Педрасу и защитил свои титулы WBA и WBO. Следующим соперником Василия станет российский боксер Роман Андреев, возглавляющий рейтинг WBO", – написал Хрюнов на своей страничке в Instagram.

Напомним, Василий Ломаченко выиграл у Хосе Педрасы единогласным решением судей. Благодаря этой победе украинец впервые в карьере объединил чемпионские пояса.

Ломаченко после боя заявил, что хочет взять еще два пояса и сразиться с Майки Гарсией.

Ранее американский промоутер Боб Арум сообщил, когда украинец проведет следующий бой.