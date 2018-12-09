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Российский промоутер назвал имя следующего соперника Ломаченко

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Владимир Хрюнов утверждает, что украинцу придется провести бой с россиянином Романом Андреевым.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что следующий бой Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) проведет против российского боксера Романа Андреева (22-0, 16 КО).

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"Василий Ломаченко победил победил Педрасу и защитил свои титулы WBA и WBO. Следующим соперником Василия станет российский боксер Роман Андреев, возглавляющий рейтинг WBO", – написал Хрюнов на своей страничке в Instagram.

Напомним, Василий Ломаченко выиграл у Хосе Педрасы единогласным решением судей. Благодаря этой победе украинец впервые в карьере объединил чемпионские пояса.

Ломаченко после боя заявил, что хочет взять еще два пояса и сразиться с Майки Гарсией.

Ранее американский промоутер Боб Арум сообщил, когда украинец проведет следующий бой.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Роман Андреев, Владимир Хрюнов
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Комментариев (1)
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Москвошвея    10.12.2018, 23:09
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Москвошвея
Хрюнов хрюкнул незнамо что.
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