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Ломаченко: Я должен был убедить Педрасу, что у него есть шанс выиграть бой

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Василий Ломаченко рассказал о своей стратегии во время боя с Хосе Педрасой.
Василий Ломаченко отправил Хосе Педрасу в нокдаун
Василий Ломаченко отправил Хосе Педрасу в нокдаун
Boxing Scene

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко поделился впечатлениями о бое с Хосе Педрасой.

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“Это был интересный бой. Педраса обладает хорошим джебом, он отлично подготовился. В каждом раунде он менял стойку и боксировал с умом. Думаю, любителям бокса понравился наш поединок.

В 11-м раунде у меня оставалось мало времени, чтобы завершить бой досрочно, но я был к этому близок. Реванш мне не интересен. Мое плечо здорово на все 100%, все отлично.

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Моя стратегия на бой была в том, чтобы убедить Педрасу, что у него есть шанс выиграть. Для этого я выбрасывал не так много ударов, чтобы он поверил в себя, а после я ловил его на контратаках. Я должен был быть сфокусированным весь бой и ждать, когда он замедлится, тогда я действовал“, - сказал Ломаченко в интервью SecondsOut.

Напомним, Василий Ломаченко единогласным решением судей выиграл у Хосе Педрасы и впервые в карьере объединил чемпионские пояса.

Ранее украинец поблагодарил соперника за бой.

Вашему вниманию также все материалы о бое Ломаченко - Педраса:

Статистика ударов
Записки судей
Обзор лучших моментов боя
Видео нокдаунов
Полное видео боя
Фото избитого лица Ломаченко после боя с Педрасой
Реакция соцсетей на победу Ломаченко
Яркие фото боя

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса
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