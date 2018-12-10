Украинские чемпионы Усик, Ломаченко и Гвоздик сходили в гости к Тедди Атласу

Именитый американский тренер пригласил украинцев на обед.

Известный американский тренер Тедди Атлас, который готовил украинского боксера Александра Гвоздика к чемпионскому бою, провел званый обед.

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В гости к Атласу были приглашены украинские чемпионы мира по боксу - Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик. Фотографией с гостями Атлас поделился на своей страничке в Instagram.

Напомним, в начале ноября Александр Усик добыл яркую победу над Тони Беллью, отправив британца в нокаут в 8-м раунде, и, тем самым, защитив принадлежащие ему титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO.

Позже Александр Гвоздик отправил Адониса Стивенсона в нокаут в 11-м раунде, и стал новым чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.

А в минувшие выходные Василий Ломаченко единогласным решением судей выиграл у Хосе Педрасы, объединив пояса чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.