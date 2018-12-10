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Альварес: Ковалев - неудачник, и его слова мотивируют меня

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Колумбиец не сомневается, что выиграет в реванше.
Элейдер Альварес победил Сергея Ковалева
Элейдер Альварес победил Сергея Ковалева
Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Элейдер Альварес назвал Сергея Ковалева неудачником в преддверии реванша.

“То, что Ковалев сказал, что это ошибка и что мне повезло, является мотивацией для меня. Он неудачник, и я позабочусь о том, чтобы случился второй такой же несчастный случай.

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Я ожидаю, что Ковалев будет сильнее в этом втором бою. Ожидаю, что Ковалев будет в лучшем состоянии, потому что он не будет недооценивать меня на этот раз, но я полностью осознаю это“, - приводит слова Альвареса ТАСС.

Напомним, Сергей Ковалев и Элейдер Альварес проведут реванш 2 февраля 2019 года.

Отметим, что в первом поединке колумбиец отправил соперника в нокаут в 7-м раунде, при этом Ковалев до остановки боя вел по очкам.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес, реванш
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  10.12.2018, 19:31
Оценка:  0
ВоблаВологда
Сереже пора отдохнуть... Нахера ему этот бокс(((((. Бутылка водки, селедка и кореш Поветкин ждет)))).
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