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Боксер-трансгендер из США одержал первую победу на профиринге

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Патрисио Мануэль выиграл свой первый профессиональный бой.
Патрисио Мануэль (справа) в бою против Уго Агилара
Патрисио Мануэль (справа) в бою против Уго Агилара
Derrick Hogan – Hoganphotos/Golden Boy Promotions

Американский боксер-трансгендер Патрисио Мануэль выиграл свой первый бой на профессиональном уровне во втором полулегком весе.

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В минувшие выходные 33-летний Мануэль победил мексиканца Уго Агилара (0 побед, 6 поражений) в Индио (Калифорния, США).

До 2012 года Мануэль был женщиной и являлся кандидатом в женскую олимпийскую сборную США по боксу.


Патрисио Мануэль (слева). Фото: Brandon Magpantay – Hoganphotos/Golden Boy Promotions

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“Снимаю шляпу перед моим соперником. Он дрался со мной как с мужчиной. За это я его уважаю. Я приложил немало сил, чтобы оказаться здесь, но это лишь начало. Я еще вернусь“, - приводит слова Мануэля fightnews.com.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Сергей Богачук одержал 12-ю досрочную победу на профиринге.

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Теги: бокс, трансгендер, профи
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