Ломаченко поблагодарил Педрасу за бой
Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко поблагодарил своего соперника Хосе Педрасу за состоявшийся в минувшие выходные бой.
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“Спасибо тебе, Хосе Педраса, за этот великий бой. Я желаю тебе всего самого лучшего в дальнейшей карьере“, - написал Ломаченко в Instagram.
Напомним, Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей и впервые в карьере объединил пояса.
С победой нашего спортсмена поздравил президент Украины Петр Порошенко, а сам украинец отметил, что хочет бой с Майки Гарсией.
Вашему вниманию также все материалы о бое Ломаченко - Педраса:
Статистика ударов
Записки судей
Обзор лучших моментов боя
Видео нокдаунов
Полное видео боя
Фото избитого лица Ломаченко после боя с Педрасой
Реакция соцсетей на победу Ломаченко
Яркие фото боя
Полная версия правил