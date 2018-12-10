Ломаченко поблагодарил Педрасу за бой

Василий Ломаченко пожелал своему сопернику дальнейших успехов.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко поблагодарил своего соперника Хосе Педрасу за состоявшийся в минувшие выходные бой.

Читай также: Педраса: Ломаченко лучше, чем Дэвис

“Спасибо тебе, Хосе Педраса, за этот великий бой. Я желаю тебе всего самого лучшего в дальнейшей карьере“, - написал Ломаченко в Instagram.

Напомним, Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей и впервые в карьере объединил пояса.

С победой нашего спортсмена поздравил президент Украины Петр Порошенко, а сам украинец отметил, что хочет бой с Майки Гарсией.

Вашему вниманию также все материалы о бое Ломаченко - Педраса:

Статистика ударов

Записки судей

Обзор лучших моментов боя

Видео нокдаунов

Полное видео боя

Фото избитого лица Ломаченко после боя с Педрасой

Реакция соцсетей на победу Ломаченко

Яркие фото боя