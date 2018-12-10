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Ломаченко поблагодарил Педрасу за бой

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Василий Ломаченко пожелал своему сопернику дальнейших успехов.
Василий Ломаченко и Хосе Педраса
Василий Ломаченко и Хосе Педраса
Mikey Williams / Top Rank

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко поблагодарил своего соперника Хосе Педрасу за состоявшийся в минувшие выходные бой.

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“Спасибо тебе, Хосе Педраса, за этот великий бой. Я желаю тебе всего самого лучшего в дальнейшей карьере“, - написал Ломаченко в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you José Pedraza for a great fight. I wish you all the best in your career.

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Напомним, Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей и впервые в карьере объединил пояса.

С победой нашего спортсмена поздравил президент Украины Петр Порошенко, а сам украинец отметил, что хочет бой с Майки Гарсией.

Вашему вниманию также все материалы о бое Ломаченко - Педраса:

Статистика ударов
Записки судей
Обзор лучших моментов боя
Видео нокдаунов
Полное видео боя
Фото избитого лица Ломаченко после боя с Педрасой
Реакция соцсетей на победу Ломаченко
Яркие фото боя

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, Instagram
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