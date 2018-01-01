Атлас: Ломаченко не подняться выше уровня Гарсии

Тедди Атлас - о стремлении Василия Ломаченко подняться в весе.

Известный тренер Тедди Атлас определил границу, выше которой украинскому чемпиону мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василию Ломаченко не подняться.

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“Он сейчас приближается к точке, где дерется с особенными боксерами. Майки Гарсия – один из таких. Его особенность в габаритах, а также в технике, и ментальном настрое. Есть уровень, выше которого не подняться. Если боксер превосходит всех в технике, то он может подняться в категориях настолько, насколько захочет.

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Но когда он начинает подниматься в весе на это число категорий, а в случае Ломаченко речь идет о чемпионских титулах в четырех весовых категориях, и встречается с таким техничным и опытным боксером, как Майки, то именно это и определяет границу – насколько высоко он может зайти. Сейчас Ломаченко приближается к этому месту. Его граница находится в первом полусреднем весе.

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Но нужно отдать должное Ломаченко за то, чего он уже достиг. Чего вы от него хотите? Чтобы он дрался в супертяжелом весе? Вы бы поставили его драться с Годзиллой, а в субботу сказали бы ему: “Вот тебе перерывчик, подерешься с Кинг-Конгом“, - цитирует Атласа ESPN.

Напомним, в минувшие выходные Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей и впервые в карьере объединил пояса.

После поединка украинец заявил, что хочет завоевать еще два пояса и сразиться против Майки Гарсии.