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Гвоздик получил именной пояс от WBC

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Украинский боксер стал обладателем пояса от Всемирного боксерского совета со своим изображением.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Boxing Scene

Чемпиону мира в полутяжелом весе по версии WBC Александру Гвоздику (16-0, 13 КО) вручили именной чемпионский пояс от Всемирного боксерского совета (World Boxing Council).

На церемонии награждения также присутствовал глава промоутер украинца Боб Арум.

Напомним, в ночь на 2 декабря Александр Гвоздик завоевал чемпионский титул по версии WBC в полутяжелом весе, нокаутировав Адониса Стивенсона в 11 раунде поединка.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, WBC
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Источник: youtube.com

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