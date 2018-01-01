Гвоздик получил именной пояс от WBC

Украинский боксер стал обладателем пояса от Всемирного боксерского совета со своим изображением.

Чемпиону мира в полутяжелом весе по версии WBC Александру Гвоздику (16-0, 13 КО) вручили именной чемпионский пояс от Всемирного боксерского совета (World Boxing Council).

На церемонии награждения также присутствовал глава промоутер украинца Боб Арум.

Напомним, в ночь на 2 декабря Александр Гвоздик завоевал чемпионский титул по версии WBC в полутяжелом весе, нокаутировав Адониса Стивенсона в 11 раунде поединка.