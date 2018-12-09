Известный рестлер поздравил Ломаченко с победой

Украинский боксер продолжает получать поздравления после победы над Хосе Педрасой.

Рестлер Пол Левек, более известный, как Triple H, поздравил Василия Ломаченко и выразил свое почтение Хосе Педрасе.

“Поздравляю чемпиона в легком весе Василия Ломаченко. Снимаю шляпу перед Хосе Педрасой. Крутой бой, отличный финал“, - написал Левеск на своей странице в Instagram.

Напомним, Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу, объединив пояса в легком весе.