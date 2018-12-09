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Известный рестлер поздравил Ломаченко с победой

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Украинский боксер продолжает получать поздравления после победы над Хосе Педрасой.
Пол Левек
Пол Левек
Getty Images

Рестлер Пол Левек, более известный, как Triple H, поздравил Василия Ломаченко и выразил свое почтение Хосе Педрасе.

“Поздравляю чемпиона в легком весе Василия Ломаченко. Снимаю шляпу перед Хосе Педрасой. Крутой бой, отличный финал“, - написал Левеск на своей странице в Instagram.

Напомним, Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу, объединив пояса в легком весе.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, Пол Левек
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Источник: instagram.com

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