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Уорд: Я мало что знаю об Усике

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Американец прокомментировал слухи по поводу возможного боя с украинцем.
Андре Уорд
Андре Уорд
gq.com

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд не проявляет особой заинтересованности в бою против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.

“Бой с Усиком? Я на пенсии. Вернулись ли я? Дело в том, что я мало что знаю об Усике. Он появился на слуху только 6-7 месяцев назад, я не видел его выступлений до боя с Тони Беллью. Вокруг него много ажиотажа, и мне кажется, что он хороший боец“, - сказал Уорд в интервью YouTube-каналу FightHub.

Напомним, ранее менеджер Уорда Джеймс Принс заявил, что Андре может вернуться в ринг ради боя с Энтони Джошуа или Александром Усиком.

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Теги: бокс, Андре Уорд, Александр Усик
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Источник: youtube.com

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