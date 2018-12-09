Ломаченко поднялся на третье место в рейтинге BoxRec
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко поднялся в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec.
После победы над пуэрториканцем Хосе Педрасой, Ломаченко обошел казахстанского боксера Геннадия Головкина, своего соотечественника Александра Усика и расположился на третьей строчке рейтинга.
Отметим, что места в рейтинге BoxRec распределяет компьютер на основании статистических факторов.
Рейтинг BoxRec:
1. Теренс Кроуфорд (США) – 1090 очков
2. Сауль Альварес (Мексика) – 1041
3. Василий Ломаченко (Украина) – 846
4. Александр Усик (Украина) – 826
5. Геннадий Головкин (Казахстан) – 814
6. Луис Нери (Мексика) – 792
7. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд) – 752
8. Мигель Берчельт (Мексика) – 730
9. Энтони Джошуа (Великобритания) – 682
10. Лео Санта Крус (Мексика) – 672
Напомним, что Василий Ломаченко выиграл единогласным решением судей и объединил пояса в легком весе. Вашему вниманию видео нокдаунов в бою Ломаченко - Педраса и полное видео поединка, а также яркие фото победного боя украинца.
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