Ломаченко поднялся на третье место в рейтинге BoxRec

Украинец обошел Геннадия Головкина и Александра Усика.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко поднялся в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec.

После победы над пуэрториканцем Хосе Педрасой, Ломаченко обошел казахстанского боксера Геннадия Головкина, своего соотечественника Александра Усика и расположился на третьей строчке рейтинга.

Отметим, что места в рейтинге BoxRec распределяет компьютер на основании статистических факторов.

Рейтинг BoxRec:

1. Теренс Кроуфорд (США) – 1090 очков

2. Сауль Альварес (Мексика) – 1041

3. Василий Ломаченко (Украина) – 846

4. Александр Усик (Украина) – 826

5. Геннадий Головкин (Казахстан) – 814

6. Луис Нери (Мексика) – 792

7. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд) – 752

8. Мигель Берчельт (Мексика) – 730

9. Энтони Джошуа (Великобритания) – 682

10. Лео Санта Крус (Мексика) – 672

Напомним, что Василий Ломаченко выиграл единогласным решением судей и объединил пояса в легком весе. Вашему вниманию видео нокдаунов в бою Ломаченко - Педраса и полное видео поединка, а также яркие фото победного боя украинца.