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Непобедимый Богачук: Украинец добыл 12-ю победу на профиринге, нокаутировав соперника

Комментариев: 1
Сергей Богачук одержал очередную досрочную победу.
Сергей Богачук
Сергей Богачук
instagram.com/bohachukserhii/

Украинский проспект среднего веса (до 72,6 кг) Сергей Богачук (12-0, 12 КО) добыл очередную досрочную победу на профиринге, вновь нокаутировав соперника.

23-летний украинец в рамках "последней трансляции бокса на НВО" расправился с пуэрториканцем Карлосом Гарсией Эрнандесом (15-20-2, 12 КО). Богачук полностью контролировал поединок с первого раунда, а в 6-м раунде отправил соперника на настил.

Напомним, чуть больше месяца назад Сергей Богачук нокаутировал Роналда Монтеса. Смотрите также видео нокаута в бою Богачук - Монтес.

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Теги: бокс, Сергей Богачук, нокаут, победа, Украина
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Комментариев (1)
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Дед Матвей  (аноним)  09.12.2018, 15:31
Оценка:  +2
Дед Матвей
Пацану пора играть по крупному,хватит пыль с мешков выбивать.
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