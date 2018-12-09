Непобедимый Богачук: Украинец добыл 12-ю победу на профиринге, нокаутировав соперника
Сергей Богачук одержал очередную досрочную победу.
Украинский проспект среднего веса (до 72,6 кг) Сергей Богачук (12-0, 12 КО) добыл очередную досрочную победу на профиринге, вновь нокаутировав соперника.
23-летний украинец в рамках "последней трансляции бокса на НВО" расправился с пуэрториканцем Карлосом Гарсией Эрнандесом (15-20-2, 12 КО). Богачук полностью контролировал поединок с первого раунда, а в 6-м раунде отправил соперника на настил.
Напомним, чуть больше месяца назад Сергей Богачук нокаутировал Роналда Монтеса. Смотрите также видео нокаута в бою Богачук - Монтес.
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