Непобедимый Богачук: Украинец добыл 12-ю победу на профиринге, нокаутировав соперника

Сергей Богачук одержал очередную досрочную победу.

Украинский проспект среднего веса (до 72,6 кг) Сергей Богачук (12-0, 12 КО) добыл очередную досрочную победу на профиринге, вновь нокаутировав соперника.

23-летний украинец в рамках "последней трансляции бокса на НВО" расправился с пуэрториканцем Карлосом Гарсией Эрнандесом (15-20-2, 12 КО). Богачук полностью контролировал поединок с первого раунда, а в 6-м раунде отправил соперника на настил.

Напомним, чуть больше месяца назад Сергей Богачук нокаутировал Роналда Монтеса. Смотрите также видео нокаута в бою Богачук - Монтес.