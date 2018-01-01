Ломаченко - Педраса: яркие фото победного боя украинца

Вашему вниманию самые эффектные кадры с боя Ломаченко - Педраса.

Ломаченко - Педраса: яркие кадры боя Mikey Williams / Top Rank

Украинский боксер Василий Ломаченко в Нью-Йорке провел бой с Хосе Педрасой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO. Поединок продолжался все 12 раундов и по единогласному решению судей победу одержал украинец.

Отметим, что Ломаченко впервые в карьере объединил пояса. С победой нашего чемпиона поздравил президент Украины Петр Порошенко.

Вашему вниманию самые яркие фотографии с победного боя Ломаченко:

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Статистика ударов

Записки судей

Обзор лучших моментов боя

Видео нокдаунов

Полное видео боя

Фото избитого лица Ломаченко после боя с Педрасой

Реакция соцсетей на победу Ломаченко