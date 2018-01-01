Ломаченко - Педраса: яркие фото победного боя украинца
Вашему вниманию самые эффектные кадры с боя Ломаченко - Педраса.
Украинский боксер Василий Ломаченко в Нью-Йорке провел бой с Хосе Педрасой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO. Поединок продолжался все 12 раундов и по единогласному решению судей победу одержал украинец.
Отметим, что Ломаченко впервые в карьере объединил пояса. С победой нашего чемпиона поздравил президент Украины Петр Порошенко.
Вашему вниманию самые яркие фотографии с победного боя Ломаченко:
Также читайте/смотрите все наши материалы о бое Ломаченко - Педраса:
Статистика ударов
Записки судей
Обзор лучших моментов боя
Видео нокдаунов
Полное видео боя
Фото избитого лица Ломаченко после боя с Педрасой
Реакция соцсетей на победу Ломаченко
Полная версия правил