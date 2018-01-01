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Ломаченко - Педраса: яркие фото победного боя украинца

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Вашему вниманию самые эффектные кадры с боя Ломаченко - Педраса.

Ломаченко - Педраса: яркие кадры боя
Ломаченко - Педраса: яркие кадры боя
Mikey Williams / Top Rank

Украинский боксер Василий Ломаченко в Нью-Йорке провел бой с Хосе Педрасой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO. Поединок продолжался все 12 раундов и по единогласному решению судей победу одержал украинец.

Отметим, что Ломаченко впервые в карьере объединил пояса. С победой нашего чемпиона поздравил президент Украины Петр Порошенко.

Вашему вниманию самые яркие фотографии с победного боя Ломаченко:

Также читайте/смотрите все наши материалы о бое Ломаченко - Педраса:

Статистика ударов
Записки судей
Обзор лучших моментов боя
Видео нокдаунов
Полное видео боя
Фото избитого лица Ломаченко после боя с Педрасой
Реакция соцсетей на победу Ломаченко

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, фото, WBA, WBO
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