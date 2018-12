Педраса: Ломаченко лучше, чем Дэвис

Бывший обладатель пояса WBO в легком весе Хосе Педраса сравнил чемпиона мира из Украины Василия Ломаченко с американском боксером Джервонтой Дэвисом, которому пуэрториканец проиграл в январе 2017 года техническим нокаутом.

"Кто лучший боксер, Ломаченко или Дэвис? Определенно Ломаченко", – заявил Педраса. Об этом сообщил журналист Райан Сонгалия в своем Twitter.

Jose Pedraza compares Vasyl Lomachenko and @Gervontaa, says Lomachenko is “definitely” better of the two #LomaPedraza pic.twitter.com/sHt3H3w2OE