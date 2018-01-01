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Педраса: Ломаченко лучше, чем Дэвис

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Пуэрториканец оценил уровень мастерства Василия Ломаченко.
Василий Ломаченко и Хосе Педраса
Василий Ломаченко и Хосе Педраса
Boxing Scene

Бывший обладатель пояса WBO в легком весе Хосе Педраса сравнил чемпиона мира из Украины Василия Ломаченко с американском боксером Джервонтой Дэвисом, которому пуэрториканец проиграл в январе 2017 года техническим нокаутом.

"Кто лучший боксер, Ломаченко или Дэвис? Определенно Ломаченко", – заявил Педраса. Об этом сообщил журналист Райан Сонгалия в своем Twitter.

Напомним, в Нью-Йорке состоялся вечер бокса, в котором Василий Ломаченко после 12 раундов выиграл у Хосе Педрасы единогласным решением судей и впервые в карьере объединил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.

С победой нашего спортсмена поздравил президент Украины Петр Порошенко.

Также вашему вниманию все материалы по поединку Ломаченко - Педраса:

Статистика ударов
Записки судей
Обзор лучших моментов боя
Видео нокдаунов
Полное видео боя
Фото избитого лица Ломаченко после боя с Педрасой
Реакция соцсетей на победу Ломаченко

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Теги: бокс, Хосе Педраса, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис
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