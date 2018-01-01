Педраса: Ломаченко лучше, чем Дэвис
Бывший обладатель пояса WBO в легком весе Хосе Педраса сравнил чемпиона мира из Украины Василия Ломаченко с американском боксером Джервонтой Дэвисом, которому пуэрториканец проиграл в январе 2017 года техническим нокаутом.
"Кто лучший боксер, Ломаченко или Дэвис? Определенно Ломаченко", – заявил Педраса. Об этом сообщил журналист Райан Сонгалия в своем Twitter.
Jose Pedraza compares Vasyl Lomachenko and @Gervontaa, says Lomachenko is “definitely” better of the two #LomaPedraza pic.twitter.com/sHt3H3w2OE— Ryan Songalia (@ryansongalia) 9 декабря 2018 г.
Напомним, в Нью-Йорке состоялся вечер бокса, в котором Василий Ломаченко после 12 раундов выиграл у Хосе Педрасы единогласным решением судей и впервые в карьере объединил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.
С победой нашего спортсмена поздравил президент Украины Петр Порошенко.
Также вашему вниманию все материалы по поединку Ломаченко - Педраса:
Статистика ударов
Записки судей
Обзор лучших моментов боя
Видео нокдаунов
Полное видео боя
Фото избитого лица Ломаченко после боя с Педрасой
Реакция соцсетей на победу Ломаченко
Полная версия правил