Педраса: Ломаченко лучше, чем Дэвис

Пуэрториканец оценил уровень мастерства Василия Ломаченко.

Бывший обладатель пояса WBO в легком весе Хосе Педраса сравнил чемпиона мира из Украины Василия Ломаченко с американском боксером Джервонтой Дэвисом, которому пуэрториканец проиграл в январе 2017 года техническим нокаутом.

"Кто лучший боксер, Ломаченко или Дэвис? Определенно Ломаченко", – заявил Педраса. Об этом сообщил журналист Райан Сонгалия в своем Twitter.

Jose Pedraza compares Vasyl Lomachenko and @Gervontaa, says Lomachenko is “definitely” better of the two #LomaPedraza pic.twitter.com/sHt3H3w2OE — Ryan Songalia (@ryansongalia) 9 декабря 2018 г.

Напомним, в Нью-Йорке состоялся вечер бокса, в котором Василий Ломаченко после 12 раундов выиграл у Хосе Педрасы единогласным решением судей и впервые в карьере объединил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.

С победой нашего спортсмена поздравил президент Украины Петр Порошенко.

Также вашему вниманию все материалы по поединку Ломаченко - Педраса:

Статистика ударов

Записки судей

Обзор лучших моментов боя

Видео нокдаунов

Полное видео боя

Фото избитого лица Ломаченко после боя с Педрасой

Реакция соцсетей на победу Ломаченко