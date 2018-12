Против Лома нет приема: реакция соцсетей на яркую победу Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко по итогам 12 раундов одолел Хосе Педрасу единогласным решением судей и впервые в карьере объединил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.

Представляем вашему вниманию реакция пользователей социальной сети Twitter на победу нашего чемпиона:

#LOMACHENKOvsPEDRAZA #lomachenko ... This Man is really the baddest in the sport right now. Period. pic.twitter.com/6avCdg42FZ