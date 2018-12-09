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Фото дня: Избитое лицо Ломаченко после боя с Педрасой

Комментариев: 1
В Сети появилось фото Василия Ломаченко после боя с Хосе Педрасой.
Хосе Педраса наносит удар по Василию Ломаченко
Хосе Педраса наносит удар по Василию Ломаченко
Getty Images

Украинский боксер Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу и впервые в карьере объединил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.

После поединка в Сети появилось фотографии украинца, на которых видно его избитое лицо.


Фото: социальная сеть Twitter

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко поздравил Ломаченко с победой, отметив невероятную силу характера украинца.

Соперник Ломаченко заявил, что провел бой с лучшим боксером в мире. Сам украинец сообщил, что хочет сразиться с Майки Гарсией и рассчитывает выиграть еще два пояса.

Вашему вниманию все материалы по поединку Ломаченко - Педраса:

Статистика ударов
Записки судей
Обзор лучших моментов боя
Видео нокдаунов
Полное видео боя

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
pravda77    09.12.2018, 13:17
Оценка:  0
pravda77
Это бокс, 12 раундов. Чемпионский бой. Все должно было закончиться для Педраса в 11 раунде, но его спас гонг.
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