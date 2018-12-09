Фото дня: Избитое лицо Ломаченко после боя с Педрасой

В Сети появилось фото Василия Ломаченко после боя с Хосе Педрасой.

Украинский боксер Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу и впервые в карьере объединил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.

После поединка в Сети появилось фотографии украинца, на которых видно его избитое лицо.



Фото: социальная сеть Twitter

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко поздравил Ломаченко с победой, отметив невероятную силу характера украинца.

Соперник Ломаченко заявил, что провел бой с лучшим боксером в мире. Сам украинец сообщил, что хочет сразиться с Майки Гарсией и рассчитывает выиграть еще два пояса.

Вашему вниманию все материалы по поединку Ломаченко - Педраса:

Статистика ударов

Записки судей

Обзор лучших моментов боя

Видео нокдаунов

Полное видео боя