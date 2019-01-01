Стало известно, когда Ломаченко проведет следующий бой
Американский промоутер Боб Арум, представляющий интересы украинского боксера Василия Ломаченко, рассказал, когда его подопечный проведет следующий бой.
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"Думаю, Ломаченко выйдет на ринг уже в мае следующего года. Ему нужны серьезные вызовы, а не легкие прогулки", - приводит слова Арума ESPN.
Отметим, что сам Ломаченко рассчитывает получить еще два пояса и провести бой с Майки Гарсией.
Напомним, в Нью-Йорке состоялся вечер бокса, в котором Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу и впервые в карьере объединил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.
Вашему вниманию все материалы по поединку Ломаченко - Педраса:
Статистика ударов
Записки судей
Обзор лучших моментов боя
Видео нокдаунов
Полное видео боя
Полная версия правил