Переключиться на мобильную версию

Ломаченко впервые в карьере объединил чемпионские пояса

Комментариев: 0
Василий Ломаченко одолел Хосе Педрасу и объединил чемпионские пояса.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

В Нью-Йорке (США) прошел вечер бокса за титул чемпиона мира по версии двух боксерских организаций - WBA и WBO.

Читай также: Ломаченко: Хочу еще два пояса, а также бой с Майки Гарсией

Обладатель пояса WBA в легком весе Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал чемпионский титул WBO. Таким образом, украинцу впервые в карьере удалось объединить чемпионские пояса.

Напомним, что Василий Ломаченко выиграл единогласным решением судей. Вашему вниманию также видео нокдаунов в бою Ломаченко - Педраса и полное видео поединка.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко поздравил Василия Ломаченко с победой.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, WBA, WBO, Хосе Педраса
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Спорт bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь