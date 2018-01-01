Ломаченко впервые в карьере объединил чемпионские пояса

Василий Ломаченко одолел Хосе Педрасу и объединил чемпионские пояса.

В Нью-Йорке (США) прошел вечер бокса за титул чемпиона мира по версии двух боксерских организаций - WBA и WBO.

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Обладатель пояса WBA в легком весе Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал чемпионский титул WBO. Таким образом, украинцу впервые в карьере удалось объединить чемпионские пояса.

Напомним, что Василий Ломаченко выиграл единогласным решением судей. Вашему вниманию также видео нокдаунов в бою Ломаченко - Педраса и полное видео поединка.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко поздравил Василия Ломаченко с победой.