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Педраса: Выстоял 12 раундов в бою с лучшим боксером в мире

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Хосе Педраса прокомментировал поражение от Василия Ломаченко в объединительном бою.
Хосе Педраса
Хосе Педраса
Getty Images

Экс-чемпион мира по версии WBO в легком весе Хосе Педраса прокомментировал поражение в объединительном бою от украинца Василия Ломаченко.

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“Я доволен своим сегодняшним выступлением. Я выстоял 12 раундов в бою с лучшим боксером в мире. Знал, кому мы противостояли. Думаю, что этот бой был близкий до нокдаунов. В конечном итоге я доволен работой, которую сделал“, - приводит слова Педрасы Boxing Scene.

Напомним, Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей и объединил пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.

Отметим, что в 11-м раунде украинец дважды отправил соперника в нокдаун. Вашему вниманию также полное видео боя Ломаченко - Педраса, а также статистика ударов и записки судей.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса
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