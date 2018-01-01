Педраса: Выстоял 12 раундов в бою с лучшим боксером в мире

Хосе Педраса прокомментировал поражение от Василия Ломаченко в объединительном бою.

Экс-чемпион мира по версии WBO в легком весе Хосе Педраса прокомментировал поражение в объединительном бою от украинца Василия Ломаченко.

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“Я доволен своим сегодняшним выступлением. Я выстоял 12 раундов в бою с лучшим боксером в мире. Знал, кому мы противостояли. Думаю, что этот бой был близкий до нокдаунов. В конечном итоге я доволен работой, которую сделал“, - приводит слова Педрасы Boxing Scene.

Напомним, Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей и объединил пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.

Отметим, что в 11-м раунде украинец дважды отправил соперника в нокдаун. Вашему вниманию также полное видео боя Ломаченко - Педраса, а также статистика ударов и записки судей.