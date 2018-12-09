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Порошенко - о Ломаченко: Невероятная сила характера

Комментариев: 4
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Василия Ломаченко с победой в объединительном бою.
Василий Ломаченко с командой после победы над Хосе Педрасой
Василий Ломаченко с командой после победы над Хосе Педрасой
instagram.com/lomus_17/

Украинец Василий Ломаченко одолел Хосе Педрасу и объединил чемпионские пояса по версиям WBO и WBA в легком весе. С победой нашего чемпиона поздравил президент Украины Петр Порошенко.

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“Наш Василий Ломаченко – чемпион мира по версиям WBA и WBO. В первом бою после серьезной травмы Василий уверенно одолел сильного противника – Хосе Педрасу. Невероятная сила характера. Поздравляю с победой“, – написал Порошенко на свое страничке в Twitter.

Вашему вниманию видео нокдаунов в 11-м раунде, обзор лучших моментов боя Ломаченко - Педраса, а также полное видео поединка.

Смотрите также статистику ударов в бою Ломаченко - Педраса и записки судей.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, Петр Порошенко
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Комментариев (4)
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Предаторр    09.12.2018, 11:31
Оценка:  0
Предаторр
Пuдорошенко,хватит пиариться на чужих победах,чушкарь ты гнойный!!!
гость  (аноним)  09.12.2018, 10:22
Оценка:  -3
гость
пи дор победил пи дора срамота
denis82    09.12.2018, 10:00
Оценка:  +2
denis82
ЛОМА ЛУЧШИЙ
denis82    09.12.2018, 09:59
Оценка:  +2
denis82
петя и тут пиарится...поц позорный
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