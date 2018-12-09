Порошенко - о Ломаченко: Невероятная сила характера
Украинец Василий Ломаченко одолел Хосе Педрасу и объединил чемпионские пояса по версиям WBO и WBA в легком весе. С победой нашего чемпиона поздравил президент Украины Петр Порошенко.
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“Наш Василий Ломаченко – чемпион мира по версиям WBA и WBO. В первом бою после серьезной травмы Василий уверенно одолел сильного противника – Хосе Педрасу. Невероятная сила характера. Поздравляю с победой“, – написал Порошенко на свое страничке в Twitter.
Наш @VasylLomachenko – чемпіон світу за версіями WBA та WBO!— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 декабря 2018 г.
У першому бою після серйозної травми Василь впевнено здолав сильного противника – Хосе Педраса. Неймовірна сила характеру!
Вітаю з перемогою! pic.twitter.com/goUqT3kfLL
Вашему вниманию видео нокдаунов в 11-м раунде, обзор лучших моментов боя Ломаченко - Педраса, а также полное видео поединка.
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