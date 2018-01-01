Ломаченко – Педраса: полное видео боя
Вашему вниманию полное видео боя Ломаченко - Педраса, в котором украинец одержал уверенную победу.
Украинец Василий Ломаченко одолел Хосе Педрасу и объединил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.
Поединок продолжался все 12 раундов, из которых Ломаченко проиграл лишь 3. Украинец выиграл единогласным решением судей - 119:107, 117:109 и 117:109.
Смотрите полное видео боя Ломаченко - Педраса:
Вашему вниманию также статистика ударов в бою Ломаченко- Педраса, а также комментарий украинца после победы относительно планов на будущее.
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