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Ломаченко – Педраса: полное видео боя

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Вашему вниманию полное видео боя Ломаченко - Педраса, в котором украинец одержал уверенную победу.

Василий Ломаченко в бою против Хосе Педрасы
Василий Ломаченко в бою против Хосе Педрасы
Getty Images

Украинец Василий Ломаченко одолел Хосе Педрасу и объединил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.

Поединок продолжался все 12 раундов, из которых Ломаченко проиграл лишь 3. Украинец выиграл единогласным решением судей - 119:107, 117:109 и 117:109.

Смотрите полное видео боя Ломаченко - Педраса:

Вашему вниманию также статистика ударов в бою Ломаченко- Педраса, а также комментарий украинца после победы относительно планов на будущее.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, видео боя
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