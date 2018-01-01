Ломаченко: Хочу еще два пояса, а также бой с Майки Гарсией

Украинец поделился своими планами после победы над пуэрториканцем Хосе Педрасой.

Украинский боксер Василий Ломаченко одолел Хосе Педрасу и стал обладателем чемпионских поясов по версиям WBA и WBO в легком весе.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых украинец выиграл единогласным решением судей.

“Планы? Хочу еще два пояса, а в следующем году может получится устроить бой с Майки Гарсией“, – сказал Ломаченко после своей очередной победы.

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