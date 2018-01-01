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Ломаченко - Педраса: обзор лучших моментов боя

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Смотрите лучшие моменты боя Ломаченко - Педраса, в котором украинец объединил пояса в легком весе.

Ломаченко - Педраса: обзор боя
Ломаченко - Педраса: обзор боя
Getty Images

Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.

Поединок длился все 12 раундов и завершился безоговорочным решением судей в пользу украинца - 119:107, 117:109 и 117:109.

Вашему вниманию обзор боя Ломаченко - Педраса:

Смотрите также видео нокдаунов в 11-м раунде и статистику ударов в бою Ломаченко - Педраса.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, обзор боя, видео
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