Ломаченко - Педраса: обзор лучших моментов боя

Смотрите лучшие моменты боя Ломаченко - Педраса, в котором украинец объединил пояса в легком весе.

Ломаченко - Педраса: обзор боя Getty Images

Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.

Поединок длился все 12 раундов и завершился безоговорочным решением судей в пользу украинца - 119:107, 117:109 и 117:109.

Вашему вниманию обзор боя Ломаченко - Педраса:

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