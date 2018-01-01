Переключиться на мобильную версию

Ломаченко - Педраса: записки судей

Комментариев: 0
Украинский чемпион проиграл всего лишь 3 из 12 раундов.
Ломаченко - Педраса: записки судей
Ломаченко - Педраса: записки судей
Getty Images

Украинец Василий Ломаченко одержал уверенную победу в бою против пуэрториканца Хосе Педрасы и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.

Поединок продолжался все 12 раундов, но решение судей было единогласным - 119:107, 117:109 и 117:109 в пользу украинца. За весь бой Ломаченко проиграл лишь второй, пятый и десятый раунды, зато в одиннадцатом, в котором дважды отправил соперника в нокдаун, выиграл 10:7. 

Смотрите записки судей Ломаченко – Педраса:

Вашему вниманию также статистика ударов боя Ломаченко - Педраса, а также видео нокдаунов в 11-м раунде.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, записки судей
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь