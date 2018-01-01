Ломаченко - Педраса: записки судей

Украинский чемпион проиграл всего лишь 3 из 12 раундов.

Украинец Василий Ломаченко одержал уверенную победу в бою против пуэрториканца Хосе Педрасы и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.

Поединок продолжался все 12 раундов, но решение судей было единогласным - 119:107, 117:109 и 117:109 в пользу украинца. За весь бой Ломаченко проиграл лишь второй, пятый и десятый раунды, зато в одиннадцатом, в котором дважды отправил соперника в нокдаун, выиграл 10:7.

Смотрите записки судей Ломаченко – Педраса:

Вашему вниманию также статистика ударов боя Ломаченко - Педраса, а также видео нокдаунов в 11-м раунде.