Ломаченко объединил пояса в легком весе

Василий Ломаченко не сумел нокаутировать Хосе Педрасу в первом бою после травмы.

Украинец Василий Ломаченко объединил титулы чемпиона по версиям WBA и WBO в легком весе, одержав уверенную победу над представителем Пуэрто-Рико Хосе Педрасой.

Если в первом раунде Ломаченко отдал центр ринга Педрасе, то уже со второго завладел инициативой и дальше поединок проходил под его диктовку. Стоит отдать должное Педрасе, который неплохо выглядел, хорошо работал корпусом, пытался отвечать быстрыми атаками на выпады украинца, хотя и был все же медленнее.

Фактически, полная доминация в ринге от украинца была только в последних двух раундах. В 11 раунде Ломаченко начал избивать соперника, отправил пуэрториканца дважды на настил ринга. Педраса еле поднялся, до последнего слушая отсчет рефери и это позволило Педрасе спастись. В последнем раунде он просто бегал от украинца, желая достоять до конца поединка.

В итоге бой длился продлился все 12 раундов, но победа Ломаченко была явной и безоговорочной. Судейские оценки 119:107, 117:109 и 117:109.