Переключиться на мобильную версию

Ломаченко объединил пояса в легком весе

Комментариев: 1
Василий Ломаченко не сумел нокаутировать Хосе Педрасу в первом бою после травмы.
Ломаченко объединил пояса в легком весе

Украинец Василий Ломаченко объединил титулы чемпиона по версиям WBA и WBO в легком весе, одержав уверенную победу над представителем Пуэрто-Рико Хосе Педрасой.

Если в первом раунде Ломаченко отдал центр ринга Педрасе, то уже со второго завладел инициативой и дальше поединок проходил под его диктовку. Стоит отдать должное Педрасе, который неплохо выглядел, хорошо работал корпусом, пытался отвечать быстрыми атаками на выпады украинца, хотя и был все же медленнее.

Фактически, полная доминация в ринге от украинца была только в последних двух раундах. В 11 раунде Ломаченко начал избивать соперника, отправил пуэрториканца дважды на настил ринга. Педраса еле поднялся, до последнего слушая отсчет рефери и это позволило Педрасе спастись. В последнем раунде он просто бегал от украинца, желая достоять до конца поединка.

В итоге бой длился продлился все 12 раундов, но победа Ломаченко была явной и безоговорочной. Судейские оценки 119:107, 117:109 и 117:109.

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, бокс, Хосе Педраса
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
chytan    09.12.2018, 08:33
Оценка:  +2
chytan
Вітаю !!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь