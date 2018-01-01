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Известный американский тренер раскритиковал Гвоздика

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Роберт Гарсиа считает, что Гвоздику нужно было оставить тренера.
Известный американский тренер раскритиковал Гвоздика

Известный американский тренер Роберт Гарсиа в комментарии EsNews прокомментировал победу украинца Александра Гвоздика, но раскритиковал украинца за смену тренера.

"Я поздравил его, напомнил ему ту ситуацию, когда он приехал ко мне в зал и говорил, что приехал в США, чтобы стать чемпионом мира. Он поблагодарил меня за поддержку. Я очень счастлив за него.

Но я немного расстроен, что его уже бывший тренер Марко Контрерас не был тем, кто заслужил это. После того, как я покинул его, у Гвоздика было 3-4 поединка, и Марко был тем, кто его готовил. К этому бою его готовил Тедди Атлас, и он получил все почести. Я считаю, что это должна была быть победа Марко.

Гвоздик дрался так, как он дерется всегда: очень осторожно, защищаясь. Он ушел от убийственных ударов, а после нокаутировал Адониса. Я говорил, что Адонис устает в последних раундах, и Гвоздик нокаутирует его в поздних раундах. Так он и сделал. Я знаю Гвоздика и знаю также, как боксирует Стивенсон, но… Тедди Атлас - отличный тренер, я не преуменьшаю его заслуги, но это должна была быть победа Марко", - заявил Гарсиа.

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Теги: Александр Гвоздик, Тедди Атлас, бокс
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