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Стало известно, сколько Ломаченко заработает за бой с Педрасой

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Озвучены гонорары Ломаченко и Педрасы за объединительный бой.
Стало известно, сколько Ломаченко заработает за бой с Педрасой

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк озвучила официальные гонорары участников предстоящего вечера бокса, который состоится 8 декабря на Madison Square Garden.

Обладатель титула WBA Super украинец Василий Ломаченко гарантировано получит 1 миллион долларов, тогда как чемпион WBO пуэрториканец Хосе Педраса - 350 тысяч долларов.

Правда, по поданным ESPN, боксеры заработают больше. Ломаченко - около 2 миллионов долларов, Педраса - около 1 миллиона долларов.

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Теги: Василий Ломаченко, Хосе Педраса, бокс
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