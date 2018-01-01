Стало известно, сколько Ломаченко заработает за бой с Педрасой

Озвучены гонорары Ломаченко и Педрасы за объединительный бой.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк озвучила официальные гонорары участников предстоящего вечера бокса, который состоится 8 декабря на Madison Square Garden.

Обладатель титула WBA Super украинец Василий Ломаченко гарантировано получит 1 миллион долларов, тогда как чемпион WBO пуэрториканец Хосе Педраса - 350 тысяч долларов.

Правда, по поданным ESPN, боксеры заработают больше. Ломаченко - около 2 миллионов долларов, Педраса - около 1 миллиона долларов.