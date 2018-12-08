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Усик сыграл против Кроуфорда в шахматы

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Поединок завершился вничью.
Теренс Кроуфорд и Александр Усик
Теренс Кроуфорд и Александр Усик
facebook.com/Alexanderusyk

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик сыграл в шахматы против обладателя пояса WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда. Об этом украинец сообщил в своем Facebook.

Игра завершилась вничью. Интеллектуальный поединок сопровождался песней Eye of the Tiger, ставшей популярной после выхода фильма Рокки в 1976 году.

Накануне появилась информация о том, что Усик может провести свой следующий поединок против супертяжеловеса Энтони Джошуа.

Ранее Усик попал в список претендентов на звание спортсмена года по версии BBC.

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Теги: Александр Усик, Теренс Кроуфорд, бокс, шахматы
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Комментариев (1)
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Предаторр    08.12.2018, 11:11
Оценка:  0
Предаторр
Шахматисты,однако...)))))))))
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