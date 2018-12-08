Усик сыграл против Кроуфорда в шахматы
Поединок завершился вничью.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик сыграл в шахматы против обладателя пояса WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда. Об этом украинец сообщил в своем Facebook.
Игра завершилась вничью. Интеллектуальный поединок сопровождался песней Eye of the Tiger, ставшей популярной после выхода фильма Рокки в 1976 году.
Накануне появилась информация о том, что Усик может провести свой следующий поединок против супертяжеловеса Энтони Джошуа.
Ранее Усик попал в список претендентов на звание спортсмена года по версии BBC.
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