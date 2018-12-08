Лебедев: Если бой с Усиком состоится, я его обязательно выиграю

Денис Лебедев заявил, что команды приступили к переговорам.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев уверен в своей победе над абсолютным чемпионом мира Александром Усиком, а также заявил, что если бой состоится, то станет последним в его карьере.

"Наши команды приступили к переговорам. Не знаю, насколько это осуществимо, но в планах есть. Сегодня Александр Усик - номер один в боксе, это 100%. Тем интереснее будет мне постараться выиграть у него. Мечта каждого боксера - сразиться с сильнейшим. Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Я буду выходить с желанием победить - однозначно. У нас должен получиться красивый бой, потому что стиль Александра Усика и мой стиль - это интересное сочетание.

Я обещаю сейчас всем, делаю это в вашем эфире, что если бой с Александром Усиком состоится, это будет последний поединок в моей карьере. Я его обязательно выиграю. Постараюсь выиграть! И закончу свою карьеру боксера. Если победит Усик, то проиграть лучшему не стыдно", - сказал Лебедев в эфире канала mix.tv.

Ранее Лебедев говорил, что не хочет проводить бой с Усиком в России. Отметим, что промоутер Усика Александр Красюк заверил, что Лебедева не рассматривают в качестве потенциального соперника.