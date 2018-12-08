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Лебедев: Если бой с Усиком состоится, я его обязательно выиграю

Комментариев: 2
Денис Лебедев заявил, что команды приступили к переговорам.
Денис Лебедев
Денис Лебедев
vsenabox.ru

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев уверен в своей победе над абсолютным чемпионом мира Александром Усиком, а также заявил, что если бой состоится, то станет последним в его карьере.

"Наши команды приступили к переговорам. Не знаю, насколько это осуществимо, но в планах есть. Сегодня Александр Усик - номер один в боксе, это 100%. Тем интереснее будет мне постараться выиграть у него. Мечта каждого боксера - сразиться с сильнейшим. Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Я буду выходить с желанием победить - однозначно. У нас должен получиться красивый бой, потому что стиль Александра Усика и мой стиль - это интересное сочетание.

Я обещаю сейчас всем, делаю это в вашем эфире, что если бой с Александром Усиком состоится, это будет последний поединок в моей карьере. Я его обязательно выиграю. Постараюсь выиграть! И закончу свою карьеру боксера. Если победит Усик, то проиграть лучшему не стыдно", - сказал Лебедев в эфире канала mix.tv.

Ранее Лебедев говорил, что не хочет проводить бой с Усиком в России. Отметим, что промоутер Усика Александр Красюк заверил, что Лебедева не рассматривают в качестве потенциального соперника.

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Теги: Денис Лебедев, Александр Усик, бокс
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Комментариев (2)
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Духовный_скреп    08.12.2018, 09:58
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Духовный_скреп
Нахрен этот мусор публиковать.Витязи,десантники ватные....Херь.
гость  (аноним)  08.12.2018, 09:55
Оценка:  0
гость
Лебедь опять с бояркой переборщил...
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