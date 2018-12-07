WBC санкционировало проведение реванша между Фьюри и Уайлдером
Американский непобежденный чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер должен будет провести реванш с британцем Тайсоном Фьюри. Об этом заявил глава WBC Маурисио Сулейман.
“Совет управляющих WBC принял единогласное решение о проведении ответного поединка между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.
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Их бой стал одним из лучших в хевивейте за последнее время, поэтому мы рады сообщить, что реванш будет. Думаю, что эта новость обрадует всех любителей бокса“, - приводит слова Маурисио BoxingScene.
Дата и место реванша Уайлдер - Фьюри пока не сообщаются.
Напомним, что в минувшие выходные бой Уайлдер - Фьюри завершился вничью, хотя британец дважды был в нокдауне.
Ранее сообщалось, сколько Уайлдер и Фьюри заработали от продажи билетов на свой бой.
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