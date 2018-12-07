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WBC санкционировало проведение реванша между Фьюри и Уайлдером

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Решение по этому вопросу было принято единогласно.
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Boxing Scene

Американский непобежденный чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер должен будет провести реванш с британцем Тайсоном Фьюри. Об этом заявил глава WBC Маурисио Сулейман.

“Совет управляющих WBC принял единогласное решение о проведении ответного поединка между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

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Их бой стал одним из лучших в хевивейте за последнее время, поэтому мы рады сообщить, что реванш будет. Думаю, что эта новость обрадует всех любителей бокса“, - приводит слова Маурисио BoxingScene.

Дата и место реванша Уайлдер - Фьюри пока не сообщаются.

Напомним, что в минувшие выходные бой Уайлдер - Фьюри завершился вничью, хотя британец дважды был в нокдауне.

Ранее сообщалось, сколько Уайлдер и Фьюри заработали от продажи билетов на свой бой.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, WBC, реванш
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