WBC санкционировало проведение реванша между Фьюри и Уайлдером

Решение по этому вопросу было принято единогласно.

Американский непобежденный чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер должен будет провести реванш с британцем Тайсоном Фьюри. Об этом заявил глава WBC Маурисио Сулейман.

“Совет управляющих WBC принял единогласное решение о проведении ответного поединка между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

Читай также: Усик, Ломаченко и Гвоздик назвали своего победителя в бою Уайлдер - Фьюри

Их бой стал одним из лучших в хевивейте за последнее время, поэтому мы рады сообщить, что реванш будет. Думаю, что эта новость обрадует всех любителей бокса“, - приводит слова Маурисио BoxingScene.

Дата и место реванша Уайлдер - Фьюри пока не сообщаются.

Напомним, что в минувшие выходные бой Уайлдер - Фьюри завершился вничью, хотя британец дважды был в нокдауне.

Ранее сообщалось, сколько Уайлдер и Фьюри заработали от продажи билетов на свой бой.