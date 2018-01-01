Ломаченко - Педраса: украинец немного перевесил соперника

Василий Ломаченко на 100 грамм тяжелее Хосе Педрасы.

Василий Ломаченко и Хосе Педраса на церемонии взвешивания instagram.com/lomachenkovasiliy/

В Нью-Йорке состоялась традиционная церемония взвешивания накануне боя Василия Ломаченко и Хосе Педрасы.

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Оба бойца вписались в вес, лимит которого составляет 61,235 кг. Вес украинца составил 60,96 кг, а его соперник оказался на 100 грамм легче - 60,87 кг.

Напомним, что бой Василия Ломаченко и Хосе Педрасы состоится в Нью-Йорке уже завтра, 8 декабря. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Ранее Педраса назвал сильные стороны Ломаченко, но отменил, что собирается выиграть поединок.