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Ломаченко - Педраса: украинец немного перевесил соперника

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Василий Ломаченко на 100 грамм тяжелее Хосе Педрасы.
Василий Ломаченко и Хосе Педраса на церемонии взвешивания
Василий Ломаченко и Хосе Педраса на церемонии взвешивания
instagram.com/lomachenkovasiliy/

В Нью-Йорке состоялась традиционная церемония взвешивания накануне боя Василия Ломаченко и Хосе Педрасы.

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Оба бойца вписались в вес, лимит которого составляет 61,235 кг. Вес украинца составил 60,96 кг, а его соперник оказался на 100 грамм легче - 60,87 кг.

Напомним, что бой Василия Ломаченко и Хосе Педрасы состоится в Нью-Йорке уже завтра, 8 декабря. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Ранее Педраса назвал сильные стороны Ломаченко, но отменил, что собирается выиграть поединок.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, церемония взвешивания
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