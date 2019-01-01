Педраса назвал "смертельный" удар Ломаченко

Хосе Педраса сообщил, каких ударов ему следует опасаться в бою против Василия Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Хосе Педраса (25-1, 12 КО) прокомментировал предстоящий поединок с украинским боксером Василием Ломаченко (11-1, 9 КО).

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"Я хороший боец мирового уровня и я собираюсь показать это в бою против Ломаченко. Мне нужно опасаться его боковых смещений и ударов по корпусу. У него специфические комбинации, которыми он нокаутирует. Его апперкот по корпусу смертелен.

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Мне необходимо не давать ему двигаться вокруг и в сторону, нужно держать его на дистанции. Тогда он не сможет использовать ноги и ему придется менять ритм. Нужно показать схожий стиль с Линаресом и Салидо - не давать ему подойти к себе", - сказал Педраса в интервью ESPN.

Напомним, бой Ломаченко - Педраса состоится уже завтра, 8 декабря, в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка. Букмекеры считают фаворитом украинца, однако пуэрториканец уверен, что сможет победить.