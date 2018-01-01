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Деревянченко должен провести бой за звание претендента на пояс чемпиона мира

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IBF санкционировала провести отборочный поединок за звание официального претендента на титул.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
instagram.com/sergiy.derevyanchenko/

Украинский боксер Сергей Деревянченко по решению IBF должен будет провести отборочный бой за звание официального претендента на пояс чемпиона мира в среднем весе, которым сейчас обладает Даниэль Джейкобс.

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Сейчас первое место рейтинга IBF вакантно, на второй строчке находится Джек Кулкай из Германии (25-3, 13 KO), а на третьей строчке британец Мартин Маррей (37-4-1, 17 КО), у которого уже запланирован бой на 22 декабря.

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В связи с этим, Кулкай должен будет провести бой с 4-м номером рейтинга - украинским боксером Сергеем Деревянченко (12-1, 10 KO). По информации ESPN, команда немца уже согласилась на бой, а от стороны украинца еще не поступало ответа.

Напомним, в октябре этого года Сергей Деревянченко проиграл Даниэлю Джейкобсу чемпионский бой раздельным решением судей.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Даниэль Джейкобс, IBF, бой
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