Деревянченко должен провести бой за звание претендента на пояс чемпиона мира

IBF санкционировала провести отборочный поединок за звание официального претендента на титул.

Украинский боксер Сергей Деревянченко по решению IBF должен будет провести отборочный бой за звание официального претендента на пояс чемпиона мира в среднем весе, которым сейчас обладает Даниэль Джейкобс.

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Сейчас первое место рейтинга IBF вакантно, на второй строчке находится Джек Кулкай из Германии (25-3, 13 KO), а на третьей строчке британец Мартин Маррей (37-4-1, 17 КО), у которого уже запланирован бой на 22 декабря.

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В связи с этим, Кулкай должен будет провести бой с 4-м номером рейтинга - украинским боксером Сергеем Деревянченко (12-1, 10 KO). По информации ESPN, команда немца уже согласилась на бой, а от стороны украинца еще не поступало ответа.

Напомним, в октябре этого года Сергей Деревянченко проиграл Даниэлю Джейкобсу чемпионский бой раздельным решением судей.