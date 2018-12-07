Ковалев пожелал Ломаченко добыть яркую победу
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев пожелал чемпиону мира в легком весе по версии WBA Василию Ломаченко победить Хосе Педрасу в объединительном бою.
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“Команда Krusher желает Василию Ломаченко эффектной победы в эту субботу, в принципе, как он это всегда и делает“, - написал россиянин на своей страничке в Instagram, опубликовав фото с украинцем.
🇷🇺Команда “KRUSHER” @shopkrusher желает Василию Ломаченко эффектной победы в эту субботу, в принципе, как он это всегда и делает👊🏼😀 ... ... ... ... ... 🇺🇸Krusher team wish to @lomachenkovasiliy great victory this Saturday as usually he do this👊🏼 #lomachenkopedraza #krusher #крашер
Напомним, в субботу, 8 декабря, в Нью-Йорке состоится бой Ломаченко - Педраса. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Вашему вниманию также анонс боя Ломаченко - Педраса.
Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Ковалев проведет реванш с Элейдером Альваресом.
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