Ковалев пожелал Ломаченко добыть яркую победу

Россиянин надеется, что Василий Ломаченко выиграет объединительный бой.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев пожелал чемпиону мира в легком весе по версии WBA Василию Ломаченко победить Хосе Педрасу в объединительном бою.

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“Команда Krusher желает Василию Ломаченко эффектной победы в эту субботу, в принципе, как он это всегда и делает“, - написал россиянин на своей страничке в Instagram, опубликовав фото с украинцем.

Напомним, в субботу, 8 декабря, в Нью-Йорке состоится бой Ломаченко - Педраса. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Вашему вниманию также анонс боя Ломаченко - Педраса.

Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Ковалев проведет реванш с Элейдером Альваресом.