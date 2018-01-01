Усик, Ломаченко и Гвоздик назвали своего победителя в бою Уайлдер - Фьюри

Украинские чемпионы отдали девять раундов британцу.

Украинские чемпионы мира по боксу Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик посмотрели бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри и выбрали своего победителя.

Как рассказал американский промоутер Боб Арум, украинцы единогласно отдали победу британскому спортсмену.

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"Это был интересный и привлекательный бой. Я смотрел его вместе с Усиком, Гвоздиком и Ломаченко. Мы отдали девять раундов в пользу Фьюри и только три в пользу Уайлдера. Для нас было очевидно, что в тот вечер победу одержал Фьюри", - приводит слова Арума Boxing Talk.

Напомним, бой Уайлдер - Фьюри завершился вничью, хотя британец дважды побывал в нокдауне.

Отметим, что американец считает, что выиграл бой, в то время как его соперник уверен, что победа была за ним.

Уайлдер уже согласился на реванш, который может состояться в марте.