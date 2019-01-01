Красюк назвал имя боксера, который может остановить Ломаченко

Промоутер считает, что другим боксерам тяжело сравниться с Василием.

Украинский промоутер Александр Красюк в шутку заявил, что Василия Ломаченко на ринге может остановить только Александр Усик.

“Можно ли остановить Ломаченко? Точно не Педрасой. Усик мог бы, наверное, остановить Васю (смеется). Шучу.

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Почему Васе тяжело организовывать бои? Потому что между Васей и остальными - большая пропасть. Есть несколько поединков, которые Ломаченко должен провести. Должен встретиться с Майки Гарсией, но они разные по размеру. У Гарсии голова, как у Васи грудная клетка.

Не знаю, может, бой с Пакьяо провел. Да, он старенький, вот потому Вася и не захотел. Но я бы все-таки провел (улыбается).

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Кроуфорд? Когда рядом стоят Кроуфорд и Вася, то между ними очень значительная разница. Кроуфорд высокий, широкий, крупный, наверное, в жизни весит за 70 кг так точно, а то и 75. Даже не знаю, как это смотреться будет. Хотя в супертяжах же смотрится. Вон Устинов с Хантером боксировал“, - отметил Красюк.

Напомним, уже в эту субботу, 8 декабря, состоится бой Ломаченко - Педраса. Поединок пройдет в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого боя.

Отметим, что Ломаченко и Педраса провели первую дуэль взглядов. Стоит сказать, что букмекеры отдают предпочтение украинскому боксеру.