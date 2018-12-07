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Официально: Реванш Ковалева и Альвареса состоится 2 февраля

Комментариев: 2
Сергей Ковалев вновь встретиться в ринге с Элейдером Альваресом.
Первый бой между Элейдером Альваресом и Сергеем Ковалевым
Первый бой между Элейдером Альваресом и Сергеем Ковалевым
Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев 2 февраля 2019 года проведет поединок против действующего обладателя титула WBO Элейдер Альварес.

Бой состоится в городе Фриско (штат Техас, США). Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank на своей страничке в Twitter.

Напомним, в августе этого года Ковалев и Альварес провели свой первый бой. Победу одержал Альварес, отправив россиянина в технический нокаут в седьмом раунде.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес, реванш, бой
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Комментариев (2)
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apollon    07.12.2018, 16:30
Оценка:  0
apollon
Мне это все что то напоминает?)))) Такая же фигня уже был а с Уордом... Типа первый раз не п....ст давайте как еще разок))))
ВоблаВологда  (аноним)  07.12.2018, 16:07
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Очередное фиаско Сережи Ковалева. В каком раунде на этот раз Серожу подведет подбородок ?))))).
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