Официально: Реванш Ковалева и Альвареса состоится 2 февраля

Сергей Ковалев вновь встретиться в ринге с Элейдером Альваресом.

Первый бой между Элейдером Альваресом и Сергеем Ковалевым Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев 2 февраля 2019 года проведет поединок против действующего обладателя титула WBO Элейдер Альварес.

Бой состоится в городе Фриско (штат Техас, США). Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank на своей страничке в Twitter.

Напомним, в августе этого года Ковалев и Альварес провели свой первый бой. Победу одержал Альварес, отправив россиянина в технический нокаут в седьмом раунде.