Официально: Реванш Ковалева и Альвареса состоится 2 февраля
Сергей Ковалев вновь встретиться в ринге с Элейдером Альваресом.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев 2 февраля 2019 года проведет поединок против действующего обладателя титула WBO Элейдер Альварес.
Бой состоится в городе Фриско (штат Техас, США). Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank на своей страничке в Twitter.
🚨🚨🚨 #AlvarezKovalev— Top Rank Boxing (@trboxing) 6 декабря 2018 г.
February 2
Frisco, Texas
🚨🚨🚨 pic.twitter.com/8twWq6Hgia
Напомним, в августе этого года Ковалев и Альварес провели свой первый бой. Победу одержал Альварес, отправив россиянина в технический нокаут в седьмом раунде.
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